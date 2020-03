Esporte Trio de clubes goianos propõe redução de salários ao sindicato dos jogadores a partir de abril Ofício conjunto entre os rivais foi entregue na Sinapego nesta sexta-feira (27), que terá 48 horas para dar resposta aos clubes ou fazer uma contraproposta

O trio Atlético, Goiás e Vila Nova enviou nesta sexta-feira (27) ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) um ofício (confira no final da nota) na qual fazem uma proposta para readequação de salários dos jogadores das respectivas equipes durante a paralisação do futebol nacional, por causa da pandemia do novo coronavírus. No ofício, os rivais pedem que ...