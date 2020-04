Depois de 15 dias de paralisação do Campeonato Goiano, os jogadores de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova iniciam nesta quarta-feira (1º) férias de 20 dias, período que pode ser prorrogado por mais dez dias caso a temporada nõ seja retomada a partir do dia 20 e esta seja a opção dos clubes. A suspensão da competição estadual, assim como de todo o calendário do futebol nacional, ocorre por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os clubes terão de realizar os pagamentos das férias até o quinto dia útil do mês de maio. Em relação à última quinzena do mês de março, que foi o período inicial da paralisação, os atletas do Atlético-GO foram liberados por 15 dias por meio de licença remunerada. Jogadores de Goiás e Vila Nova vão receber como dias normais.

Se as equipes optarem por não estender as férias coletivas até o dia 30 de abril, a remuneração composta por salário, direitos de imagem e demais benefícios deve ser paga em sua integralidade conforme previstos nos contratos dos jogadores com os clubes.

Férias coletivas de 20 dias são a opção que os clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro estão adotando como medida inicial por causa da suspensão do futebol pelo Brasil. Times da 4ª Divisão, que não rescindiram contratos com jogadores, pediram ajuda financeira à CBF para terem condições de disputar a competição em 2020.

Os departamentos jurídicos dos três principais clubes da capital goiana querem utilizar o período de férias coletivas para chegar a um acordo com o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Senapego) em relação aos pagamentos de salários quando as férias forem concluídas. A proposta inicial das equipes, recusada pelos atletas, foi de redução de 50% dos vencimentos. A negociação seguirá nas próximas semanas.

Desde o dia 17 de março, há 15 dias, os jogadores de Atlético, Goiás, Vila Nova e demais clubes participantes do Campeonato Goiano tiveram as atividades suspensas após a oficialização da paralisação da competição. Atletas que seguiram com contratos foram orientados a se exercitar em casa para manter a forma física e receberam treinos personalizados. Jogadores de clubes que não têm calendário nacional e até mesmo os dos clubes que disputam a Série D teriam contratos rescindidos.

O Estadual foi paralisado antes do término da fase de classificação para a 2ª fase. Apenas Jaraguá (líder), Atlético (2º colocado) e Goiás (3ª posição) estavam garantidos na fase eliminatória. Restavam duas rodadas da 1ª fase do campeonato, na quais seriam definidos os outros cinco classificados para as quartas de final, dois rebaixados à Divisão de Acesso e os três clubes que garantiriam as vagas do Estado para a Copa do Brasil e para a Série D de 2021.