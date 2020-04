Representantes de três clubes goianos se reuniram, nesta quarta-feira (29), com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e a secretária municipal de Goiânia, Fátima Mrue, para abrir o diálogo no sentido de uma retomada aos treinos de futebol. Ouviram do Paço que, no momento, não há cenário para flexibilizar as medidas de distanciamento social, que incluem a paralisação das atividades do futebol, em meio à pandemia do novo coronavírus.

A tentativa dos clubes, então, passou a ser para que o Paço ouça o planejamento dos protocolos para a retomada de atividades. O prefeito reforçou a importância de avaliação da Saúde e disse que a liberação deverá ser feita pelo governo do Estado, que tem decreto em vigor proibindo.

Participaram do encontro o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, o assessor da presidência do Goiás e ex-jogador, Harlei Menezes, e o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Os três foram acompanhados de parlamentares que são ligados aos clubes - os vereadores Romário Policarpo (Patriota) e Zander Fábio (Patriota) e o deputado estadual Henrique Arantes (MDB).

O grupo foi recebido pelo prefeito Iris Rezende e, depois, encaminhado para reunião com Fátima Mrue. Não houve apresentação de documento, com protocolo de volta aos treinos, até porque todos esperam o que será elaborado e repassado pela CBF.

O presidente do Atlético-GO disse que só com o protocolo em mãos, os clubes vão dar sequência à tentativa de elaborar o planejamento para o retorno. Adson Batista afirma que o Dragão já está se preparando. "Já compramos aparelhos para medir temperatura a distância, estamos providenciando exames para monitorar. E dar um recado para o País que nós queremos futebol, mesmo que seja com portões fechados. Vai ser positivo para as pessoas estarem em casa acompanhando o futebol. É a única maneira de salvar o futebol e sem a gente ter que fechar os clubes. Vamos ver se é possível. Não sou infectologista nem autoridade da área de Saúde. Vamos fazer as coisas com segurança."

O Vila Nova disse que a reunião com a prefeitura foi só pra dizer que os clubes estão prontos para voltar aos treinos seguindo os protocolos de segurança dos médicos da CBF e pra falar sobre a importância dessa volta aos treinos. Segundo o clube, participaram Vila, Atlético e Goiás e os protocolos ainda estão sendo feitos pela CBF.

O futebol no Brasil está paralisado desde meados de março. O Campeonato Goiano foi suspenso no dia 17 de março, a duas rodadas do fim da fase de classificação, no momento em que o Atlético era líder.