Esporte Trio de ataque do Atlético-GO celebra entrosamento no clássico Três jogadores mais avançados, Matheuzinho, Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis marcaram gols na goleada sobre o Goiânia por 5 a 0

Um dos setores em que o novo técnico do Atlético-GO, Cristóvão Borges, terá de buscar alguns ajustes será no ataque. Não que o setor esteja desentrosado, mas é porque ainda está em formação e passa por reformulação, pois o atacante Zé Roberto, titular e jogador de referência ofensiva, acabou negociado por um grupo de investidores com um clube dos Emirados Árabes. Sem Z...