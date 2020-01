Esporte Trio é regularizado e fica à disposição no Atlético-GO Renato Kayzer, Júlio César e Dudu estão regularizados e podem ser relacionados para clássico contra o Goiânia no domingo (26)

O Atlético-GO ganhou nesta sexta-feira (24) três reforços para o clássico de domingo (26) contra o Goiânia. Renato Kayzer, Júlio César e Dudu, que já treinam com o elenco do Atlético-GO desde o início do mês, foram regularizados nesta sexta-feira (24) e podem, no caso dos atacantes, reestrear pelo Dragão - o lateral também está liberado para atuar pelo novo c...