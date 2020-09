Esporte Tricampeã, goiana deseja que mais mulheres participem de provas off-road Bárbara Neves faturou o tricampeonato do Enduro da Independência nesta segunda-feira (7), prova que a competidora define como uma das mais especiais da carreira

A piloto Bárbara Neves conquistou o tricampeonato do Enduro da Independência, na categoria feminina, nesta segunda-feira (7). A prova é uma das mais tradicionais no País, e chegou a sua 38ª edição em 2020. A competidora goiana de 20 anos foi embaixadora da prova, pelo segundo ano consecutivo. A prova foi disputada em Caxambu, Minas Gerais. Bárbara Neves celebrou a c...