Esporte Tribunal confirma público em Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil A iniciativa do Flamengo vai contra vontade da CBF e dos outros 19 clubes da Série A, que querem a volta das torcidas somente quando houver igualdade de condições

O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Otavio Noronha, disse nesta segunda (13) que ainda não há data para analisar o pedido de suspensão de uma liminar favoável ao Flamengo, que permite ao clube ter público no confronto com o Grêmio, nesta quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, no Maracanã, e em outros dois jogos. Ele confirma a presença de t...