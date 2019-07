Esporte Triatlo do Brasil é ouro no Pan na disputa do revezamento misto

O triatlo brasileiro fechou a participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima com a conquista de sua segunda medalha de ouro. Nesta segunda-feira, na disputa do revezamento misto, a equipe formada Luisa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy foi a campeã da disputa. A prova do revezamento misto fez a sua estreia no programa do Pan nesta edição do e...