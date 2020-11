Esporte Treze x Vila Nova: Fora, Tigre busca classificação à 2ª fase Time colorado encara o Galo, neste sábado (28), às 17 horas, e pretende se classificar com uma rodada de antecedência

O Vila Nova viajou para Campina Grande (PB) com o desejo de retornar para Goiânia com a classificação à 2ª fase da Série C garantida. O time colorado depende apenas de si para se juntar ao Santa Cruz e confirmar participação no quadrangular que definirá os times que jogarão a Série B em 2021. O discurso no Tigre, no entanto, é de respeitar o Treze e não vacilar novamen...