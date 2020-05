Esporte Treinos por videoconferência do Fluminense continuam até o fim de maio Medida se deve ao surto de coronavírus no Rio e no Brasil

O Fluminense comunicou nesta segunda-feira que o período de treinos dos jogadores em suas residências, definido pelo clube como "interemporada virtual", foi prorrogado até o fim de maio. A medida se deve ao surto de coronavírus no Rio e no Brasil. O elenco do Fluminense vem realizando trabalhos de modo remoto, com os atletas seguindo um cronograma de atividad...