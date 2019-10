Após empatar (2 x 2) com a Chapecoense, no interior catarinense, o Goiás se reapresentou nesta segunda-feira (21). Os titulares na partida do final de semana acabaram liberados pela comissão técnica da atividade, realizada no Serra Dourada. O treinamento foi marcado pela presença de 50 crianças, na segunda edição do "Pequenos Craques, Futebol Especial".

Organizadora da ação, Maria Paula Miranda Chaim deu mais detalhes da ação, que aconteceu pelo segundo ano consecutivo, em parceria com o clube esmeraldino. "É um projeto para crianças com particularidades no desenvolvimento. Hoje, muitas crianças especiais são blindadas de conviverem em lugares abertos, públicos e frequentarem festas. Pelo segundo ano consecutivo, o Goiás abre as portas para que as crianças possam viver um dia das crianças no nível que elas merecem, bem especial", comentou a psicóloga e mestre em Psicologia com ênfase em Psicopatologia Clínica e Psicologia da Saúde.

"Temos, no evento de hoje, 50 crianças de diferentes tipos de deficiências. Temos crianças autistas, com Síndrome de Down, com transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do déficit de atenção, transtornos motores, paralisias e diversos outros. Atendemos de forma gratuita, ou seja, todos que aqui estão não pagam nada, e o Goiás nos oferece esse cenário, com os jogadores super solícitos com a garotada", concluiu Maria Paula, que é criadora do Espaço Terapêutico "Caminhando Pela Infância".

Um dos atletas mais assediados pelas crianças (e pelos pais e responsáveis que os acompanhavam) foi Michael, um dos grandes nomes esmeraldinos na temporada. O atacante enalteceu a iniciativa. "Às vezes, a gente reclama e esquece de valorizar o que mais temos. Já sofri muito na vida e agora eu tento brincar, me divertir um pouquinho. Quero passar alegria para todos", ressaltou.