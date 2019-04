Esporte Treino aberto do São Paulo leva cerca de 30 mil torcedores ao Morumbi A atividade foi promovida pela diretoria como forma de aproximar jogadores e torcida na véspera da semifinal do Paulistão diante do Palmeiras

O treino aberto que o São Paulo realizou na manhã deste sábado levou cerca de 30 mil torcedores ao estádio do Morumbi, de acordo com estimativa do próprio clube. A entrada no Morumbi foi realizada mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será enviada para a Cruz Vermelha. A atividade foi promovida pela diretoria como forma de ap...