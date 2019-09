Esporte Treinador elogia elenco do Atlético e revela surto de gripe Wagner Lopes explicou que nove jogadores apresentaram sintomas de gripe antes do jogo contra o Vitória

Após uma semana longe de Goiânia - a delegação viajou para Santa Catarina na tarde de quarta-feira (18) -, o Atlético ressalta a pontuação obtida fora de casa. O Dragão retornará a Goiânia com quatro em seis pontos disputados e já terá de juntar as forças para enfrentar o Figueirense na sexta-feira (27), no Estádio Antônio Accioly. O técnico Wagner Lopes elogiou como o...