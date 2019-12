Esporte Treinador do Monterrey sonha em derrotar o Liverpool: 'Não há nada impossível' Contra o Liverpool, Antonio Mohamed quer que seu time jogue com seriedade, com o foco no máximo

O Monterrey terá uma missão difícil nesta quarta-feira na tentativa de se tornar o primeiro time do México a se classificar à final do Mundial de Clubes da Fifa. Em Doha, no Catar, pelas semifinais, enfrentará o Liverpool, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o que não assusta o técnico Antonio Mohamed, que mostra confiança em seu elenco. "Temos total respe...