A vitória de 1 a 0 sobre o Internacional, líder da Série A do Brasileiro, não significou apenas a reabilitação do Goiás na Série A. Ao técnico Thiago Larghi, vencer teve significado de sobrevida e um bom período para a comissão técnica trabalhar a equipe, que só volta a jogar pela Série A no dia 27 de setembro, na Arena Castelão, diante do Ceará, em Fortaleza. O treinador alviverde estava com a corda no pescoço. Agora, ganha crédito para tentar empregar conceitos que considera válidos para que o time possa evoluir na competição nacional. Foi no sufoco, mas o triunfo parece ter mexido com os brios dos jogadores, o que foi ressaltado pelo treinador durante a entrevista por videoconferência. Ele espera que o triunfo "seja o ponto da virada" e elogiou o empenho demonstrado pelo time em campo.

"Foi uma vitória que a gente espera que seja, também, o ponto da virada. Estávamos precisando de um vitória dessa maneira. Mostra que somos um time unido, de jogadores comprometidos com a camisa do Goiás. Eles lutaram do primeiro ao último minuto. Esse empenho gera frutos. Foi uma vitória da coletividade. Agora, teremos a semana pra trabalhar. Com um grupo de trabalho comprometido, mostrando essa garra e esse desejo de vencer, temos tudo para fazer uma arrancada na competição", prevê o técnico, garantindo que procurou concentrar no trabalho diário, tentando se blindar da pressão interna.

"Bem, nós da comissão técnica, devemos manter foco no trabalho e no que tem de fazer dentro do campo, manter os jogadores focados no trabalho de campo. Vemos que é um grupo comprometido física e tecnicamente. Temos muito a crescer. É a resposta que temos de dar à nossa torcida", ressaltou o técnico do alviverde. Pra ele, o trabalho é a resposta a ser dada em momentos de crise e pressão. "Foi uma vitória em que vimos uma equipe com espírito (jogar e buscar a vitória). Vimos uma equipe com vontade, comprometida, agindo com unidade. Os jogadores estavam envolvidos. O que levou à vitória foi a união do grupo", analisou Larghi.

A meta dele, após a reabilitação, será melhorar a performance de uma equipe desacreditada, que havia vencido o Atlético, no clássico no Estádio da Serrinha em que Thiago Larghi foi espectador, pois havia sido contratado no dia anterior.

Duas semanas sem jogar pela Série A

"Com certeza, o período será importante pra gente. Temos de usar cada vez mais que temos à disposição. Isso mostra a força do grupo. Vejo que estamos formando um grupo forte e estamos evoluindo como equipe", destacou o técnico. Pra ele, agora será possível mostrar o que pode pretende fazer em termos de metodologia de trabalho. "A sequência de trabalho é que faz o resultado acontecer. É preciso comprometimento dos jogadores, tempo de treinamento e isso se converterá em resultado. Com tempo e o trabalho, a metodologia vai aparecer”, garante o treinador do Goiás.