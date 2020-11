Esporte Treinador do Atlético-GO projeta ‘superfinal’ com Sport no Recife Marcelo Cabo ainda não definiu a equipe para jogar na Ilha do Retiro, mas terá à disposição o zagueiro Éder, recuperado de lesão muscular e que disputa vaga com João Vitor e Gilvan

Sport e Atlético-GO encerram a 22ª rodada da Série A do Brasileiro na noite de segunda-feira (23), no Estádio da Ilha do Retiro, no Recife. As duas equipes rubro-negras estão separadas por apenas um ponto (25 do time pernambucano contra 24 da equipe goiana) e jogarão pressionadas, pois há concorrentes próximos dos dois clubes e, certamente, ambos ficarão próximos da fai...