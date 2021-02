Esporte Treinador do Atlético-GO pede atenção à sequência de jogos Marcelo Cabo lembra que elenco do Dragão é enxuto e clube está em meio às disputas da Série A e Goianão

Marcelo Cabo retornou ao Atlético-GO em novembro do ano passado com a missão de garanti-lo na Série A do Brasileiro 2021. A tarefa está cumprida, o clube tem chances de escalar um degrau a mais - a vaga na Copa Sul-Americana - e até chegar um pouco mais alto, na pré-Libertadores. Além disso, o Atlético é o único clube da capital na disputa pelo título do Goianão 2020,...