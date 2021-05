Esporte Treinador do Atlético-GO lamenta eliminação na Sul-Americana, mas destaca participação Eduardo Souza assumiu a equipe após saída de Jorginho e deve iniciar o Brasileiro no comando do Dragão

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, resumiu o sentimento de elenco, comissão técnica, dirigentes e torcedores do clube pela eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, depois do empate de 1 a 1 diante do Newell's Old Boys, na noite desta terça-feira (25), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. "O sentimento é de um pouco de frustração, mas de...