Esporte Treinador do Atlético-GO justifica empate em casa: 'não tem jogo fácil' Dragão saiu atrás, mas buscou empate com o Sport pela 10ª rodada do Brasileiro

Novamente o Atlético-GO deixou de conquistar um resultado interessante em casa, na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Antônio Accioly. Empatou por 1 a 1 com o Sport. O Dragão não mostrou a ofensividade imaginada e parou na experiência do Sport, que, mesmo vivenciando crise interna, mostrou aplicação tática e pressionou em parte do segundo tempo. Resumidamente, ...