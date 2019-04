Esporte Treinador do Ajax aponta a Juventus como favorita: 'Mas podemos superá-los' Holandeses empatara, por 1 a 1, com os italianos no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Quem vencer, avança. Novo empate a decisão será definida nos pênaltis

Erik Ten Hag, técnico do Ajax, apontou nesta segunda-feira (15), em entrevista coletiva, a Juventus como favorita para o duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça (16), no Juventus Stadium, em Turim, mas confia no poderio de sua equipe. "A Juventus é a favorita, especialmente depois do resultado em Amsterdã", disse o treinador...