Esporte Treinador da seleção sub-17 avisa que equipe será cobrada Após dois amistosos em Goiânia, técnico da seleção brasileira diz que é preciso se preparar para cobranças diárias

Técnico da seleção brasileira sub-17, Guilherme Dalla Déa vê como positiva a passagem da equipe por Goiânia, onde jogou e bateu o Chile duplamente: 2 a 1 (quinta, na Serrinha) e 3 a 1 (neste sábado, 17, no Olímpico). A próxima fase de preparação para o Mundial da categoria vai ser num torneio internacional, na Inglaterra, com as seleções inglesa, australiana e sul-coreana, ...