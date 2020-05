Esporte Treinador campeão com Ronaldo na Inter de Milão, Gigi Simoni morre aos 81 anos Causa da morte não foi revelada pela família, mas o também ex-jogador estava com problemas de saúde provocados por um ataque cardíaco

Um dos treinadores de maior história no futebol italiano, Gigi Simoni, aos 81 anos, faleceu nesta sexta-feira (22) em um hospital na cidade de Pisa, na região da Toscana. A causa da morte não foi revelada pela família, mas o também ex-jogador estava com problemas de saúde provocados por um ataque cardíaco sofrido em junho do ano passado. Ele deixou sua marca em clubes c...