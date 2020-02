Esporte Tranquilo no Carioca, Fluminense usa time misto para enfrentar o Boavista Odair Hellmann vai escalar uma equipe mista porque já está de olho na estreia na Copa Sul-Americana

As quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca deram tranquilidade a Odair Hellmann e agora ele começa a usar esse trunfo para fazer testes no Fluminense e dar descanso a alguns de seus principais jogadores. Neste sábado (1), contra o Boavista, no Maracanã, às 19h, o treinador vai escalar uma equipe mista porque já está de olho na estreia na Copa S...