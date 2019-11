Esporte Trajeto para a Série C: Tigre foi time sem identidade, teve péssimo rendimento em casa e inconstante Tigre seguiu script do rebaixamento com reformulações, trocas de técnicos, protestos e problemas internos

O planejamento do Vila Nova no início da temporada era voltar a brigar na parte de cima da tabela da Série B, como ocorreu nas últimas temporadas, com a intenção de permanecer na disputa pelo acesso à elite nacional. O time seguiu caminho contrário e a campanha do rebaixamento colorado, que foi confirmado nesta sexta-feira (22) foi construída com irregularidade dentro d...