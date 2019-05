Esporte Trail Blazers ganham fora de casa e empatam semifinal do Oeste contra os Nuggets Agora, as semifinais vai para Portland. Equipes se sexta-feira (3) e domingo (5)

Como esperado antes do início da série, o equilíbrio é a tônica do confronto entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Na noite de quarta-feira, no segundo jogo no Colorado, a franquia do Oregon não se importou de jogar fora de casa e empatou o duelo por 1 a 1 com a vitória por 97 a 90. Agora serão duas partidas seguidas e...