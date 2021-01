Esporte Tragédia do Palmas: corpos de vítimas são retirados do IML Marcus Molinari (meia), Guilherme Nóe (zagueiro), Lucas Praxedes (lateral esquerdo), Ranule (goleiro) e Wagner Machado (piloto) foram retirados por familiares na tarde desta segunda (25)

Os corpos dos quatro jogadores e o piloto Wagner Machado, cinco das seis vítimas da queda de um avião no Distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO), foram retirados por seus respectivos familiares do Instituto Médico Legal (IML) de Palmas ao longo da tarde desta segunda-feira (25). O presidente do Palmas, Lucas Meira, já tinha sido retirado por sua família e foi...