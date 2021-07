Esporte Tradição japonesa marca cerimônia de abertura das Olimpíadas; veja imagens Representantes brasileiros na cerimônia foram Bruninho (vôlei), Ketleyn Quadros (judô), chefe da missão olímpica e oficial administrativa

Começou pontualmente às 8h (horário de Brasília) desta sexta-feira (23) a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio 2020, no Estádio Olímpico da capital japonesa, sem público e com um desfile enxuto, por causa do coronavírus. Os representantes brasileiros na cerimônia foram Bruninho (vôlei), Ketleyn Quadros (judô) e o chefe da missão olímpica brasileira, Marcos Laport...