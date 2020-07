Esporte Tradição brasileira entra no 3º ano seguido sem lugar no grid Relembre as últimas vitórias de cada um dos seis pilotos brasileiros que ganharam provas na categoria

Com títulos de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, além de uma história de mais de 30 pilotos na categoria, o Brasil construiu uma das maiores tradições na Fórmula 1. Vitórias ajudaram. Foram 101 vezes de pilotos brasileiros no lugar mais alto do pódio. O grupo é seleto. Apenas seis competidores venceram Grandes Prêmios na maior categoria do automobilism...