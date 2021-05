Esporte ‘Trabalho de bastante tempo’, frisa goleiro do Atlético-GO após vitória contra o Corinthians Fernando Miguel disse que vitória contra o time paulista talvez tenha sido uma surpresa, mas foi resultado de uma sequência de atividades e evolução do Dragão na temporada 2021

O goleiro Fernando Miguel foi um dos principais nomes da vitória do Atlético-GO contra o Corinthians, neste domingo (30), na abertura do Brasileirão 2021. O defensor do Dragão fez intervenções importantes na partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, incluindo uma defesa de pênalti, quando o time goiano já vencia a equipe paulista por 1 a 0. No lance da pena...