Esporte 'Trabalhamos para garantir a disputa da Paralimpíada na sua data', diz presidente do comitê A data prevista é de 25 de agosto a 6 de setembro

Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), afirmou nesta quinta-feira que trabalha juntamente com as demais confederações na tentativa de "poder garantir" a disputa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 na data prevista de 25 de agosto a 6 de setembro, apesar da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. "É verdad...