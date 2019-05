Esporte Três times avançam às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (29) São Paulo tenta reverter desvantagem diante do Bahia, fora. Inter encara Paysandu, em Belém, e Grêmio recebe Juventude, em Porto Alegre

A Copa do Brasil definirá, nesta quarta-feira (29) à noite, os três primeiros classificados às quartas de final. Os clubes que conquistarem a vaga garantem R$ 3,15 milhões de bônus no torneio. Um deles é o São Paulo, que tentará, a partir das 21h30, evitar a 22ª eliminação do clube em mata-matas desde que conquistou o último título, a Copa Sul-Americana de 2012. A equi...