Esporte Três jogos movimentam Copa do Brasil Clubes oriundos da Copa Libertadores entram em campo nesta quarta-feira (22)

Em situação difícil neste início de Série A do Brasileiro, o Grêmio ocupa a 19ª colocação com apenas dois pontos, em cinco rodadas. Nesta quarta-feira (22), o time gaúcho, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, quer esquecer a má fase no Nacional para focar em uma vitória em sua estreia na Copa do Brasil, contra o Juventude, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do...