Esporte Três gols sérvios garantem vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Stuttgart Com este resultado, o Eintracht alcança os 49 pontos, na quarta colocação, a primeira que garante vaga para a disputa a próxima edição da Liga dos Campeões

Os sérvios Kostic e Jovic fizeram os gols da vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Stuttgart, por 3 a 0, neste domingo, em Frankfurt, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Kostic balançou as redes duas vezes. Com este resultado, o Eintracht alcança os 49 pontos, na quarta colocação, a primeira que garante vaga para a disputa a próxima edição da Liga dos Campeõe...