Esporte Três duplas do Brasil avançam de fase nas disputas do Mundial de Vôlei de Praia

Três duplas do Brasil, sendo uma no naipe feminino e outras duas no masculino, avançaram de fase nesta quinta-feira em disputas do Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo realizado em Hamburgo, na Alemanha. Entre as mulheres, apenas a parceria formada por Fernanda Berti e Bárbara Seixas se manteve viva na competição, na qual passaram às quartas de final. Já entre o...