Esporte Três dias após cair no doping, Rafaela Silva perde luta no Grand Prix de Brasília Vinte dias após o antidoping positivo, Rafaela se submeteu a outro exame idêntico, no Mundial de Judô, que não identificou a substância em seu organismo

A judoca carioca Rafaela Silva perdeu para Ellen Santana, nesta segunda-feira, em luta disputada no Grand Prix de Brasília. A campeã olímpica sofreu um ippon com 18 segundos decorridos no golden score (tempo extra). Na sexta-feira, ela revelou ter sido flagrada em um exame antidoping, no dia 9 de agosto, para a substância fenoterol, que tem efeito broncodilatador e c...