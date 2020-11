Esporte Três dias após acerto, Atlético-GO anuncia Marcelo Cabo oficialmente Treinador retorna ao clube pelo qual foi campeão da Série B em 2016

Contratado pelo Atlético-GO no sábado (7), o técnico Marcelo Cabo foi oficializado como treinador do clube na tarde desta terça-feira (10). O Dragão usou as redes sociais para dar boas-vindas ao profissional. Marcelo Cabo e Gabriel Cabo, filho e auxiliar técnico, estão no CT do Dragão desde a manhã desta terça-feira (10). Ele veio de Maceió, onde comandou o CRB-...