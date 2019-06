Esporte Três clubes goianos têm objetivos na última rodada da 1ª da Série D Iporá quer a 1ª colocação da chave. Anapolina e Aparecidense ainda buscam a classificação

A última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro promete mexer com três torcidas goianas. Aparecidense e Anapolina buscam confirmar vaga à próxima fase da última Divisão da competição nacional. O Iporá, já classificado, precisa pontuar para garantir a 1ª classificação do Grupo A10. A próxima fase da Série D será disputada em jogos eliminatórios. A lide...