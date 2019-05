Esporte Três atletas lesionados do Vila Nova devem voltar contra o Botafogo-SP Elias, Gastón Filgueira e Wesley Matos estão no processo de transição e expectativa é que reforcem o Tigre na 4ª rodada da Série B

O Vila Nova pode ter os reforços de três atletas importantes da equipe no compromisso contra o Botafogo-SP, no sábado (18), pela 4ª rodada da Série B. O meia Elias, o lateral esquerdo Gastón e o zagueiro Wesley Matos estão no processo de transição para atividades com bola e podem reforçar o Tigre contra o Pantera, fora de casa. O único jogador que ainda realiza ...