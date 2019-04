Esporte Tottenham supera lesão de Kane, bate City com gol de Son e abre vantagem em casa Com o triunfo, o Tottenham poderá jogar por um empate para avançar às semifinais da competição no confronto de volta deste mata-mata

No segundo jogo disputado em seu novo estádio, inaugurado na semana passada, o Tottenham precisou superar uma lesão de Harry Kane e voltou a contar com uma atuação decisiva do atacante sul-coreano Son Heung-min para vencer o Manchester City por 1 a 0, nesta terça-feira (9), em Londres, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Herói do jogo, So...