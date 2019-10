Esporte Tottenham perde para o Brighton e leva dez gols em dois jogos No início da semana, os Spurs foram goleados pelo Bayern de Munique, por 7 a 2, pela Liga dos Campeões. Neste sábado, voltaram a perder, dessa vez na Premier League

A má fase do Tottenham parece não ter fim. Depois da goleada, por 7 a 2, sofrida na terça-feira para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, em casa, o time de Londres foi derrotado, neste sábado, pelo Brighton & Hove Albion, fora de casa, por 3 a 0, em jogo válido pela abertura da oitava rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Tottenham, que perdeu ...