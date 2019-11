Esporte Tottenham faz 4 a 2 de virada e avança; Lewandowski faz 4 em goleada do Bayern Com 10 pontos, o Tottenham se garantiu na segunda colocação do Grupo B e não pode mais ser alcançado por Estrela Vermelha

O início de trabalho no Tottenham não poderia ser melhor para José Mourinho. Contratado na semana passada, o treinador português já comandou a equipe no final de semana em uma suada vitória pelo Campeonato Inglês - 3 a 2 no West Ham - e nesta terça-feira conseguiu um triunfo de virada sobre o Olympiacos por 4 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, em seu estádio, e...