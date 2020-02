Esporte Tottenham derrota Southampton no final e está nas oitavas da Copa da Inglaterra O próximo adversário da equipe do técnico português José Mourinho, na briga por uma vaga nas quartas de final, será o Norwich

Os 56.046 torcedores do Tottenham que compareceram, nesta quarta-feira (5), no Hotspur Stadium, sofreram muito, mas festejaram a vitória sobre o Southampton, por 3 a 2, e a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. O gol da vitória, marcado pelo coreano Heung-Min Son, só saiu aos 42 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O próximo a...