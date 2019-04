Esporte Tottenham confirma lesão grave de Harry Kane e fratura na mão de Dele Alli Jogadores não possuem previsão de retornar a campo

O Tottenham confirmou que o astro do time, o centroavante Harry Kane, sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo e terá de passar por novos exames para poder estipular quanto tempo ficará fora de combate. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (11), o clube inglês informou que Kane sofreu uma "lesão significativa no ligamento lateral do tornozelo esquerdo" e...