Tottenham abre 'Boxing Day' com vitória de virada sobre o Brighton

Depois da derrota no clássico para o Chelsea, o Tottenham reagiu nesta quinta-feira no Campeonato Inglês com uma vitória de virada sobre o Brighton, por 2 a 1, na abertura do chamado "Boxing Day", dia de feriado na Inglaterra e de rodada cheia na competição. O triunfo da equipe comandada por José Mourinho foi conquistado diante de sua torcida. O resultado levou o Tot...