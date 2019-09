Esporte Tottenham abre 2 a 0, mas Arsenal busca empate em casa no clássico de Londres O resultado deixou o Arsenal com sete pontos, a cinco do líder Liverpool, na quinta colocação da tabela de classificação. O Tottenham soma cinco pontos e aparece apenas na nona colocação

Em um dos melhores jogos do Campeonato Inglês até aqui, Arsenal e Tottenham empataram em 2 a 2 neste domingo, no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada. O time do técnico argentino Mauricio Pochettino abriu 2 a 0, mas, jogando em casa, a equipe treinada pelo espanhol Unai Emery foi buscar a igualdade no placar. O resultado deixou o Arsenal com sete pontos...