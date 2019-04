Nesta semana, o VAR foi um dos principais destaques, no Brasil e na Europa. Isso é preocupante. Ele é bem-vindo, chegou para ficar e para ajudar os árbitros a errarem menos, mas faltam experiência, conhecimento e sabedoria aos árbitros de vídeo e de campo, aos auxiliares e aos analistas, que amam ou odeiam o VAR. É mais um Fla-Flu.

Além disso, existem, entre muitos que detestam o VAR, um sentimento pessimista, trágico, de que o ser humano e o futebol são injustos, antiéticos, que a maioria pensa só em levar vantagem e que não seria o VAR que corrigiria a injustiça e o mundo.

Tratam o VAR como um justiceiro, como são criticados e rotulados os que tentam fazer justiça a todo custo.

Depois da eliminação do Manchester City para o Tottenham, com duas decisões corretas do VAR, a favor do Tottenham, uma no último minuto de jogo, Guardiola disse que gosta do VAR e que não gostaria de se classificar com um gol em impedimento. Enquanto isso, os dois técnicos, D’Alessandro e outros jogadores se digladiavam no Gre-Nal, por causa do VAR e de outros motivos.

Houve duras críticas ao VAR e a Guardiola, por não ser capaz de ganhar a Liga dos Campeões, a não ser pelo Barcelona, com Messi, como se um grande técnico tivesse o poder de vencer quando quisesse e como se enfrentasse um fraco adversário. No sábado (20), sem VAR, no Campeonato Inglês, o City venceu novamente o Tottenham, por 1 a 0.

A partida entre City e Tottenham foi excelente, com duas viradas e sete gols. Lembrei do texto do artista plástico e escritor Nuno Ramos: “Tudo parece fácil e concatenado quando ganhamos; tudo parece disperso e difícil quando perdemos. No entanto, é por tão pouco que se ganha e se perde. O apito final estabiliza violentamente aquilo que, no transcorrer do jogo, parece um rio catastrófico de mil possibilidades, a nos arrastar com ele”.

O Tottenham não eliminou o City porque ficou todo atrás, para contra-atacar. Foi ousado, sofreu quatro gols, mas fez três.

Espero que neste domingo (21), nas decisões dos estaduais, haja bom futebol, sem violência e com pouca influência negativa do VAR, principalmente sem o longo tempo à espera de uma decisão. Isso é muito chato.

A frequente discussão sobre o que é melhor e mais eficiente, pressionar e ter o domínio da bola e do jogo ou recuar e fechar os espaços para contra-atacar, é um papo furado e ultrapassado.

Todos os técnicos do mundo querem vencer. Todos são pragmáticos. A diferença é que alguns, como Guardiola, Sampaoli e outros, acham que a melhor maneira de ganhar é a ousadia, buscar o gol, com troca de passes e futebol bem jogado, bonito.

Assim jogam Ajax, Tottenham, Liverpool e Barcelona, os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões, além do Manchester City.

Adorei a manchete do jornal A Bola, de Portugal: “Os netos de Cruyff”. Cruyff não foi o melhor jogador da história –foi um dos maiores–, mas foi, entre os grandes jogadores, o que mais se destacou como treinador, por ter sido o mestre de Guardiola na formação do revolucionário Barcelona.

Tenho em meu escritório uma coleção de miniaturas de personagens, meus ídolos, de variadas atividades humanas. Falta a de Cruyff. Cruzei com ele em um shopping, na África do Sul, durante a Copa de 2010. Alguém disse a ele que eu era o Tostão, campeão do mundo de 1970.

Ele parou, enalteceu a seleção brasileira, enquanto eu tentava exaltar a seleção holandesa de 1974, dois times que encantaram o mundo, para sempre.