As longas entrevistas dadas por Luxemburgo, a última no Futebol na Veia, da ESPN Brasil, têm sido cada vez mais interessantes, contraditórias e polêmicas. Luxemburgo diz coisas importantes, verdadeiras, modernas, inteligentes e, ao mesmo tempo, outras confusas, absurdas, ultrapassadas, fora da realidade. Está perdido no tempo e no espaço.

Com sua mania de grandeza, fala, de uma maneira eloquente, que tudo que dizem ser moderno ele já fazia, que não houve nenhuma novidade nas duas últimas Copas e que conhece todos os setores do futebol, desde as categorias de base.

Queria ter todos os poderes, ser técnico e diretor (manager). Se derem mais corda, vai dizer que é o melhor técnico do mundo de todos os tempos. Possui um deus na barriga.

Escuto com frequência de atletas e dirigentes que trabalharam com Luxemburgo que ele foi o melhor treinador do Brasil durante longo tempo.

Não existe dúvida de que foi excelente, mas penso que há um exagero nesses elogios. No Brasil, há um hábito de superdimensionar todas as conquistas. Além disso, Luxemburgo é um falante sedutor, envolvente.

Por outro lado, mesmo considerando que Luxemburgo relaxou após tanto sucesso, acho um exagero dizer que ele está totalmente ultrapassado.

Nos últimos maus resultados que teve, durante vários anos, fez o que a maioria dos outros técnicos brasileiros faz. Como criou muita fama, a expectativa é muito maior.

Um grande número de pessoas quer escutar Luxemburgo falar e aplaude o que ele diz. Em várias pesquisas sobre o técnico preferido do torcedor, está o nome de Luxemburgo. Por que ninguém quer contratá-lo? Perdeu a credibilidade, dentro e fora de campo.

Recomeçou o Brasileiro, sem Luxemburgo. Segundo os entendidos, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio são os mais fortes candidatos ao título. São os mesmos favoritos do ano passado.

Tenho dúvidas. Há outras boas equipes. Vai depender de detalhes durante a competição.

Será que vai continuar a prática de vários clubes escalarem reservas? Essa foi a principal razão das más campanhas de Grêmio e Cruzeiro.

Espero que os clubes não sigam o exemplo do Palmeiras, que deu certo, uma exceção. É melhor e mais eficiente poupar, alternadamente, dois ou três jogadores a cada partida, os que têm problemas físicos.

Cruzeiro e Grêmio estão com elencos tão bons quanto os de Palmeiras e Flamengo.

O Cruzeiro ficou mais forte porque, além de reservas de mais qualidade, tem agora um ótimo centroavante, Fred, em forma.

Por outro lado, é preocupante saber, segundo jornalistas especializados, que o clube tem graves problemas financeiros e paga salários milionários a vários jogadores e dirigentes.

Depois da brilhante atuação contra o Libertad, no nível das melhores dos últimos anos, convenci-me de que o Grêmio continua muito forte, apesar de não ter ainda um bom centroavante.

Os jovens Jean Pierre e Matheus Henrique já são realidades, com grande chance de se tornarem destaques no futebol brasileiro.

Arthur é uma cópia de Xavi, e Matheus Henrique, uma cópia de Arthur. Mais um gol de placa de Renato Gaúcho, um grande observador.

Mano Menezes e Renato Gaúcho, excelentes treinadores, têm características mais diferentes do que parecidas.

Não podemos ser radicais, tendenciosos, nem tão narcisistas e achar que os melhores técnicos são somente os que pensam como nós e que adotam as condutas de que gostamos.