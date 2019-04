Contradições

De vez em quando, brinco com o “titês”. Sei que Tite não gosta. O “titês” é parte da nova linguagem do futebol, como mostraram muito bem, no domingo, os jornalistas da Folha Bruno Rodrigues e Toni Assis.

A nova linguagem é ampla e rebuscada. Alguns exemplos: “externos desequilibrantes” (pontas que driblam), “propor o jogo” (ter o domínio da…