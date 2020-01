Confronto de vaidades

Noto pelo comportamento de treinadores e dirigentes brasileiros que os grandes clubes começam a mudar em relação às contratações. São os efeitos das atuações de Jorge Jesus e de Sampaoli e também do medo de gastar demais, de ser irresponsável e repetir o que aconteceu com o Cruzeiro.

Em vez de aumentar demais o elenco, como era o habitual, com a justificativa de…