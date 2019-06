Esporte Torreira compara Peru com Japão: 'Vai ser uma partida complicada para o Uruguai'

O fato de a seleção do Peru ter sido goleada por 5 a 0 pelo Brasil, no último sábado, em São Paulo, na terceira e última rodada da primeira fase da Copa América, não leva o meio-campista Torreira a pensar que o Uruguai terá facilidades no duelo pelas quartas de final, neste sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. "O jogo vai ser muito complicado, super ...